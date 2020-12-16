Стало известно, какой срок получит Владимир Санкин из Уфы за убийство педофила

Педофил, который, по версии следствия, был убит Владимиром Санкиным, умер от переохлаждения. Со слов близких обвиняемого, это доказывает государственная экспертиза, сделанная в ходе расследования. Тем не менее присяжные заседатели сегодня вынесли свой вердикт. Уфимца обвиняют в двух тяжких статьях – это убийство и разбой. По одной из них с него сняли обвинения, по другой признали виновным.
На финальное заседание Владимир Санкин явился в плохом самочувствии, оно и понятно: обвиняемый и его семья всю ночь не могли сомкнуть глаз. Почти год на успокоительных, рассказывает мама Владимира, переживают вместе, ведь по решению суда он дожидается приговора под домашним арестом. А вершили судьбу защитника детей сегодня присяжные заседатели.
На прошлых заседаниях были опрошены мальчики, которых и спас от педофила Владимир Санкин. И те, кто сначала благодарил мужчину, затем изменили показания, сказав, что он их не спасал, а грабил педофила. Со слов защиты обвиняемого, на прениях сторон подростки признались: следователи все-таки давили.
В итоге в ходе заседаний обвинение в разбое было снято. Кстати, со слов адвокатов Санкина, была проведена государственная экспертиза, которая показала, что Владимир Зайцев умер от переохлаждения.
Присяжные выносили вердикт почти 8 часов. Итог: в убийстве виновен, решение было принято единогласно. Владимир Санкин и его родственники вердикт присяжных заседателей никак не прокомментировали.
Оглашение приговора состоится 22 декабря, здесь же, в Калининском районном суде. Присяжные единогласно решили, что Санкин заслуживает снисхождения, поэтому максимально он может получить только 2/3 срока. Адвокаты обвиняемого намерены подавать апелляцию.