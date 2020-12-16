В Уфе можно съесть капсулу с камерой для съёмки кишечника

В уфимской клинике БГМУ появилась возможность делать капсульную эндоскопию. Пациент, занимаясь повседневными делами, сможет пройти исследование кишечника. Эндокапсула, которую проглатывает человек, в течение 12 часов ведет видеосъемку органов. После врачи делают заключение. Такой способ исследования кишечника уже давно используется в современных медучреждениях. Теперь он стал доступен и в Уфе. В отделении клиники провели ремонт и закупили новое оборудование.
Новые условия – новые возможности. Провели ремонт, закупили современное оборудование. Теперь в эндоскопическом отделении клиники БГМУ целый комплекс аппаратов для медицинских исследований. Но самым главным новшеством все же является возможность проведения капсульной эндоскопии.
Специалисты отделения эндоскопии выполняют в год более 7 тысяч исследований. Эндоскопическое отделение клиники БГМУ обновилось благодаря реализации в республике федерального проекта «Развитие здравоохранения».
Такие операции проводятся только в ведущих медицинских центрах страны. Оборудование действительно уникальное, ведь с помощью него можно проводить исследования, которые позволят поставить диагноз до того, как болезнь достигнет последней стадии.
Именно здесь проводится бронхоскопия – исследование дыхательных путей. Пока идет подготовка, а после на новом видеоэндоскопическом комплексе врач сможет увидеть состояние бронхолегочной системы пациента.
Посетители медучреждения отмечают, что оснащение клиники – одно из лучших в городе, а главным ее преимуществом считают индивидуальный подход к пациентам.
Одно из первых эндоскопических отделений в Уфе существует с февраля 1988 года. И с момента проведения здесь первой операции остается одним из лучших. А теперь и самым современным.