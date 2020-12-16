В Уфе можно съесть капсулу с камерой для съёмки кишечника

В уфимской клинике БГМУ появилась возможность делать капсульную эндоскопию. Пациент, занимаясь повседневными делами, сможет пройти исследование кишечника. Эндокапсула, которую проглатывает человек, в течение 12 часов ведет видеосъемку органов. После врачи делают заключение. Такой способ исследования кишечника уже давно используется в современных медучреждениях. Теперь он стал доступен и в Уфе. В отделении клиники провели ремонт и закупили новое оборудование.

Новые условия – новые возможности. Провели ремонт, закупили современное оборудование. Теперь в эндоскопическом отделении клиники БГМУ целый комплекс аппаратов для медицинских исследований. Но самым главным новшеством все же является возможность проведения капсульной эндоскопии.

Это муляж в натуральную величину – эндокапсула. Если вот здесь видно, это прозрачная полусфера, внутри которой миниатюрная видеокамера, источники освещения, аккумулятор, в момент продвижения по ЖКТ происходит съемка, не причиняя неудобств пациенту. Рашит Ганиев, заведующий эндоскопическим отделением клиники БГМУ

Специалисты отделения эндоскопии выполняют в год более 7 тысяч исследований. Эндоскопическое отделение клиники БГМУ обновилось благодаря реализации в республике федерального проекта «Развитие здравоохранения».

Мы находимся в ЛОР-операционной, где будут проводиться операции, обследования, т.е. хирургия одного дня. Пациенты приходят, будут проводиться определенные манипуляции, мы будем лечить, на этот или на следующий день уже будем выписывать. Руслан Гараев, главный врач клиники БГМУ

2 больших проекта – это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкозаболеваниями, требует развития перспективных малоинвазивных методов диагностики. Внутрипросветная эндоскопия имеет важное значение при выявлении злокачественных образований, прежде всего ЖКТ, печени, других органов. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Такие операции проводятся только в ведущих медицинских центрах страны. Оборудование действительно уникальное, ведь с помощью него можно проводить исследования, которые позволят поставить диагноз до того, как болезнь достигнет последней стадии.

Именно здесь проводится бронхоскопия – исследование дыхательных путей. Пока идет подготовка, а после на новом видеоэндоскопическом комплексе врач сможет увидеть состояние бронхолегочной системы пациента.

Посетители медучреждения отмечают, что оснащение клиники – одно из лучших в городе, а главным ее преимуществом считают индивидуальный подход к пациентам.

Я в этой клинике не в первый раз. Уже проходила обследование. Очень добросовестно, ответственно относятся к работе. Мне очень понравилось, поэтому я пришла уже на втрое обследование, не беспокоюсь ни о чем. Регина Каримова, пациент