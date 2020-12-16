В Уфе открылась персональная выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева

«Уфа гуляем». В Уфе открылась персональная выставка Камиля Бузыкаева. Работы известного карикатуриста разместили на главной выставочной площадке республики – в музее имени Нестерова.
Сама экспозиция разделена на 12 частей – по количеству месяцев в году. Своеобразная карикатурная летопись 2020-го. Яркие и остроумные рисунки отражают запомнившиеся события и поступки медиаперсон в хронологическом порядке. Представлены порядка 70 оригинальных картин мастера.
Выставка продлится до 17 января. Вход строго в масках и перчатках.