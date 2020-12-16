В Уфе открылась персональная выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева

«Уфа гуляем». В Уфе открылась персональная выставка Камиля Бузыкаева. Работы известного карикатуриста разместили на главной выставочной площадке республики – в музее имени Нестерова.

Сама экспозиция разделена на 12 частей – по количеству месяцев в году. Своеобразная карикатурная летопись 2020-го. Яркие и остроумные рисунки отражают запомнившиеся события и поступки медиаперсон в хронологическом порядке. Представлены порядка 70 оригинальных картин мастера.

Мои герои – это в основном политики, то есть люди, чьи лица хорошо узнаются. Так получается, что больше всего у меня рисунков про Хабирова. Я всех люблю рисовать, но в основном рисую политику, потому что она больше вызывает отклик у людей.

Камиль Бузыкаев, карикатурист

Выставка продлится до 17 января. Вход строго в масках и перчатках.