В Уфе открылась персональная выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева

Мои герои – это в основном политики, то есть люди, чьи лица хорошо узнаются. Так получается, что больше всего у меня рисунков про Хабирова. Я всех люблю рисовать, но в основном рисую политику, потому что она больше вызывает отклик у людей.

Камиль Бузыкаев, карикатурист