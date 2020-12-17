В Башкирии военкомат доказал, что призывник не верит в Бога

Курьезный случай произошел в Белебеевском районе Башкирии.

На призывную комиссию в районный военкомат по повестке пришел молодой человек 2003 года рождения. С собой он принес Библию и попросил дать ему возможность отдать долг Родине альтернативным способом.

Регламент предполагает выяснить, почему призывник хочет пройти службу именно так. Парень пояснил: пройти службу в классическом формате не может по религиозным соображениям, поэтому и попросил заменить ее на альтернативную.

И вот тут началось самое интересное. В призывной комиссии уточнили, является ли его Библия православной? Парень дал положительный ответ. На вопрос, является ли он православным христианином, призывник ответил отрицательно, но при этом подтвердил, что именно на этой Библии основываются его взгляды. В письменном варианте подтвердить тот факт, что он принес на призывную комиссию Священное писание, парень отказался.

В распоряжении редакции bash.news оказалось выписка из решения районной призывной комиссии. Для парня этот вердикт стал настоящим шоком.

После небольшого совещания представители Минобороны постановили, что молодой парень на самом деле не является православным христианином. При этом, согласно выписке из протокола, защита Родины является почетной миссией в православии.