В Уфе произошло тройное ДТП: пострадала девушка

Накануне в столице Башкирии произошло тройное ДТП - столкнулись автомобили Lada Vesta, Renault Logan и KIA Cerato. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД по Уфе.
Авария произошла напротив жилого дома №65 по проспекту Октября. Виновником ДТП оказался 45-летний водитель "Весты". По всей видимости, мужчина попросту не рассчитал дистанцию.
В результате аварии пострадала 25-летняя пассажирка "Логана". Ей потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: ГИБДД по Уфе.