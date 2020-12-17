В Уфе произошло тройное ДТП: пострадала девушка

Накануне в столице Башкирии произошло тройное ДТП - столкнулись автомобили Lada Vesta, Renault Logan и KIA Cerato. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

Авария произошла напротив жилого дома №65 по проспекту Октября. Виновником ДТП оказался 45-летний водитель "Весты". По всей видимости, мужчина попросту не рассчитал дистанцию.

В результате аварии пострадала 25-летняя пассажирка "Логана". Ей потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГИБДД по Уфе.