«Свернул с дороги и стал избивать»: на жительницу Башкирии напал попутчик

49-летняя жительница Альшеевского района Башкирии подверглась нападению мужчины. Женщина рассказала, что неизвестный водитель избил и ограбил ее около лесопосадки. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 50-летний житель Стерлитамака, который ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину он признал.

Прибывшие полицейские установили, что женщина нашла попутчика, чтобы добраться из Стерлитамака до села Раевка. В конце пути водитель ВАЗ-2115 неожиданно свернул с дороги, припарковался около лесополосы и стал избивать женщину. После этого налетчик забрал у сельчанки 7 тысяч рублей, сотовый телефон и уехал. Придя в себя после случившегося, потерпевшая сразу обратилась в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. Сейчас он находится под стражей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: пресс-служба МВД по РБ.