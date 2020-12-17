«Свернул с дороги и стал избивать»: на жительницу Башкирии напал попутчик

Прибывшие полицейские установили, что женщина нашла попутчика, чтобы добраться из Стерлитамака до села Раевка. В конце пути водитель ВАЗ-2115 неожиданно свернул с дороги, припарковался около лесополосы и стал избивать женщину. После этого налетчик забрал у сельчанки 7 тысяч рублей, сотовый телефон и уехал. Придя в себя после случившегося, потерпевшая сразу обратилась в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии