«Свернул с дороги и стал избивать»: на жительницу Башкирии напал попутчик

49-летняя жительница Альшеевского района Башкирии подверглась нападению мужчины. Женщина рассказала, что неизвестный водитель избил и ограбил ее около лесопосадки. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 50-летний житель Стерлитамака, который ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину он признал.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. Сейчас он находится под стражей. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: пресс-служба МВД по РБ.