В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 16-летнюю девочку

26-летнего парня подозревают в двойном изнасиловании 16-летней девочки. Мать подростка, работающая директором одной из сельских школ в Бурзянском районе, обратилась в полицию. Об этом сообщает издание КП-Уфа , ссылаясь на собственный источник.

Со слов матери, мужчина изнасиловал школьницу дважды - первый раз в салоне машины, которая стояла на парковке ТЦ, а второй - в лесу рядом с деревней в Бурзянском районе. Женщина отметила, что ее дочь была знакома со своим обидчиком.