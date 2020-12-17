В Башкирии маленьких детей застукали за взрослым занятием

Жительница башкирского Благовещенска стала свидетелем того, как сейчас развлекаются некоторые дети. Увиденное ее шокировало, но больше разозлило.

Школьники на вид 10-11 лет во дворе жилого дома решили попробовать покурить. Женщина записало весь процесс на видео и выложила в Сеть, сопроводив свой пост вопросом: "Куда смотрят родители мальчиков?".

В комментариях пользовательницу соцсети многие комментаторы поддержали, они единодушно сошлись во мнении, что курение - это не детское занятие.

Некоторых удивил опасный способ курения: мальчики кладут петарду в пластиковую бутылку и вдыхают дым.