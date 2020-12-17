В Башкирии выбрали нового председателя Союза журналистов

Артура Давлетбакова, который был шеф-редактором в течение 10 лет, поблагодарили за работу и наградили российским почетным знаком «За заслуги». Съезд прошел в онлайн-формате. Также минутой молчания почтили память ушедших в этом году журналистов и операторов. Это Самат Галин, Галина Заводникова, Ильдар Насретдинов, Сергей Спатар и фотокорреспондента Наиль Резяпова.