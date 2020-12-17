В Башкирии выбрали нового председателя Союза журналистов

На 22-м съезде Союза журналистов Башкортостана выбрали нового председателя. Теперь Союз журналистов Башкирии будет возглавлять главред газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков. 

Артура Давлетбакова, который был шеф-редактором в течение 10 лет, поблагодарили за работу и наградили российским почетным знаком «За заслуги». Съезд прошел в онлайн-формате. Также минутой молчания почтили память ушедших в этом году журналистов и операторов. Это Самат Галин, Галина Заводникова, Ильдар Насретдинов, Сергей Спатар и фотокорреспондента Наиль Резяпова.

Союз журналистов Башкортостана – живая, меняющаяся, активная организация. Члены союза имеют массу идей, предложений. Похвально, что такая энергетика исходит от делегатов.

Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России