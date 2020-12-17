Спасатели Уфы вытащили котёнка, который три дня просидел в диване

Уфимские спасатели пришли на помощь маленькому котёнку, который три дня просидел в диване. Любопытный малыш застрял в мебели и выбраться самостоятельно не смог.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, для спасения малыша потребовался специальный слесарный инструмент, который позволил расширить отверстие, через которое котёнок залез внутрь. К счастью, малыша достали живым. Однако пушистик был сильно обезвожен. Но радостные хозяева сразу бросились приводить малыша в чувства.

Оказалось, помощь нужна не только котёнку, застрявшему в диване. К спасателям обратились хозяева собаки, лапа которой застряла в карабине ошейника. Дворового сторожа спасли с помощью болтореза – спасатели перекусили металлический элемент. Собака была спасена.

Также помощь потребовалась маленькому котёнку, который застрял на дереве. Семейная пара заметила кошку, которая находилась на ветке на высоте около 5 метров. Тогда уфимцы решили сами спустить хвостатую, но у них ничего не вышло. Прибывшие спасатели в два счёта справились с задачей с помощью лестницы. После такого чудесного спасения сердобольные уфимцы решили оставить кошечку себе.