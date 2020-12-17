В перинатальном центре в Уфе прошел лекторий организаторов проекта «Бала Тап». Проект получил поддержку от Главы Башкирии и Фонда содействия гражданскому обществу.
Реализация пилотного проекта началась два месяца назад. Планируется охватить десять городов и районов. Лекции проведут в клиниках женских консультаций, в образовательных организациях, с многодетными и неполными семьями. Женщины и девушки узнают о последствиях аборта, этику отношений полов и многое другое. Трансляция лектория велась во все женские консультации Уфы.