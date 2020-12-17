В Уфе прошел лекторий организаторов проекта «Бала Тап»

В перинатальном центре в Уфе прошел лекторий организаторов проекта «Бала Тап». Проект получил поддержку от Главы Башкирии и Фонда содействия гражданскому обществу. 

 Реализация пилотного проекта началась два месяца назад. Планируется охватить десять городов и районов. Лекции проведут в клиниках женских консультаций, в образовательных организациях, с многодетными и неполными семьями. Женщины и девушки узнают о последствиях аборта, этику отношений полов и многое другое. Трансляция лектория велась во все женские консультации Уфы.

Проект направлен на сохранение репродуктивного здоровья женщин, профилактику абортов. Мы для этого подготовили огромное количество материалов, все меры социальной поддержки, чтобы женщина знала, какие права у нее есть, что государство поддерживает её в том случае, если она решила рожать.

Диана Фарахова, председатель наблюдательного Совета общественной организации «Матери Республики Башкортостан»