В Уфе прошел лекторий организаторов проекта «Бала Тап»

Проект направлен на сохранение репродуктивного здоровья женщин, профилактику абортов. Мы для этого подготовили огромное количество материалов, все меры социальной поддержки, чтобы женщина знала, какие права у нее есть, что государство поддерживает её в том случае, если она решила рожать.

Диана Фарахова, председатель наблюдательного Совета общественной организации «Матери Республики Башкортостан»