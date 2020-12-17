В Башкирии сотрудник полиции спас из огня пенсионерку

Старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Руслан Файзуллин уже утром следующего дня в вычищенной от черной гари форме исполнял служебные обязанности. Руслан не видит в своем поступке ничего сверхъестественного, полагая, что на его месте так поступил бы каждый. Сейчас руководством ведомства планируется наградить отважного полицейского.

пресс-служба МВД РФ по Салавату