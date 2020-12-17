В Башкирии сотрудник полиции спас из огня пенсионерку

15 декабря в полицию Салавата поступило сообщение о возгорании. Из окон квартиры на пятом этаже в высотке по улице Салавата Юлаева валил густой дым. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД России по городу Салавату.
Звонившая обеспокоенная женщина добавила, что в горящей квартире может находиться пожилая женщина. Пока экстренные службы были в пути, на месте инцидента оказался старший участковый уполномоченный капитан полиции Руслан Файзуллин. Сотрудник правоохранительных органов бросился в дом, выбил дверь квартиры, откуда сразу повалил густой, едкий дым. Руслану Файзуллину удалось отыскать пенсионерку, а тут на помощь подоспели спасатели.
82-летняя пенсионерка была эвакуирована из горящей квартиры. Ей потребовалась помощь врачей, так как пострадавшая получила ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения тяжелой степени. Скорее всего возгорание произошло из-за неисправности электропроводки холодильника.
Фото: МВД РФ по Салавату.