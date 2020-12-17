В Башкирии сотрудник полиции спас из огня пенсионерку

15 декабря в полицию Салавата поступило сообщение о возгорании. Из окон квартиры на пятом этаже в высотке по улице Салавата Юлаева валил густой дым. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД России по городу Салавату.

Звонившая обеспокоенная женщина добавила, что в горящей квартире может находиться пожилая женщина. Пока экстренные службы были в пути, на месте инцидента оказался старший участковый уполномоченный капитан полиции Руслан Файзуллин. Сотрудник правоохранительных органов бросился в дом, выбил дверь квартиры, откуда сразу повалил густой, едкий дым. Руслану Файзуллину удалось отыскать пенсионерку, а тут на помощь подоспели спасатели.

82-летняя пенсионерка была эвакуирована из горящей квартиры. Ей потребовалась помощь врачей, так как пострадавшая получила ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения тяжелой степени. Скорее всего возгорание произошло из-за неисправности электропроводки холодильника.

Старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Руслан Файзуллин уже утром следующего дня в вычищенной от черной гари форме исполнял служебные обязанности. Руслан не видит в своем поступке ничего сверхъестественного, полагая, что на его месте так поступил бы каждый. Сейчас руководством ведомства планируется наградить отважного полицейского.

пресс-служба МВД РФ по Салавату 

Фото: МВД РФ по Салавату. 