Эксперты назвали категорию людей, у которых меньше шансов заразиться коронавирусом

Некоторые контактировавшие с зараженным COVID-19 не подхватывают вирус. Учёные нашли этому объяснение.
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков отмечает, что дело в Т-клеточном иммунитете. Его слова приводит издание URA.RU.
Также устойчивость к коронавирусу наблюдается у тех, кто недавно переболел гриппом. У таких людей в крови содержится большое количество антивирусного белка, который и препятствует заражению. Однако, конечно, каждый случай должен разбираться отдельно.
Так, издание N+1 сообщает о пациенте, у которого было обнаружена сразу две разновидности SARS-CoV-2. Штаммы были обнаружены на слизистой пациента и не являлись близкородственными, то есть, скорее всего, человек заразился ими независимо. Российские биологи отметили, что второй штамм оказался более распространен в стране, чем первый.