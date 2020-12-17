Эксперты назвали категорию людей, у которых меньше шансов заразиться коронавирусом

Это означает, что человек переболел другим видом коронавируса, которые у него остались и они узнают SARS-Cov-2. Таких людей около 10-15%, а переболеть он мог несколько лет назад.

Также устойчивость к коронавирусу наблюдается у тех, кто недавно переболел гриппом. У таких людей в крови содержится большое количество антивирусного белка, который и препятствует заражению. Однако, конечно, каждый случай должен разбираться отдельно.

Так, издание N+1 сообщает о пациенте, у которого было обнаружена сразу две разновидности SARS-CoV-2. Штаммы были обнаружены на слизистой пациента и не являлись близкородственными, то есть, скорее всего, человек заразился ими независимо. Российские биологи отметили, что второй штамм оказался более распространен в стране, чем первый.