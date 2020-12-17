В Сибае намерены реализовать два новых инвестпроекта

В Сибае намерены реализовать два крупных инвестпроекта, благодаря которым в городе появятся дополнительные рабочие места. Так, на мясокомбинате собираются построить ещё один колбасный цех, увеличив объем выпускаемой продукции в 2,5 раза. А на базе деревообрабатывающего предприятия планируют организовать полный цикл производства инженерной половой доски.

Перед началом каждой смены в лаборатории колбасного цеха проходит обязательная дегустация. Контроль качества на предприятии проводят не только с помощью специальных приборов, но и, что называется, на вкус.

За десять лет работы Сибайский мясокомбинат увеличил ассортимент с 30 до 150 видов продукции. За месяц с конвейера сходит 400 тонн колбасных изделий. Однако руководство намерено увеличить объем до 1000 тонн. Для реализации этой идеи требуется строительство нового цеха и около 500 млн инвестиций.

Около 90 млн рублей намерены вложить в расширение и собственники деревообрабатывающего предприятия. Этот цех по производству дубового шпона открыли два года назад. Инвесторы на собственные средства выкупили и отремонтировали старое помещение, а также закупили оборудование.

Объёмы заказов имеются. Предприятие работает с заказчиками из РФ и КНР, отправляют полуфабрикат для изготовления инженерной половой доски. В перспективе предприятие планирует довести производство до изготовления окончательной продукции – инженерной половой доски.

Дуб – это основной сырьевой материал. Правда, только 25% от всего дерева идёт на создание шпона, все остальное, по сути, отходы. И их намерены перерабатывать, создавая террасную плитку, которая также востребована на рынке.