Врач из Уфы спас мужчину, попавшего в аварию на трассе

Врач-анестезиолог из Уфы пришёл на помощь пострадавшим в аварии. Об этом рассказали коллеги медика в социальных сетях. 11 декабря Ильнур Масалимов ехал по трассе Авдон-Юматово, когда случайно увидел перевернувшуюся машину.

Не раздумывая ни секунды, врач бросился на помощь пострадавшим. Вместе с другими очевидцами ему удалось вытащить водителя из автомобиля. Он оказал пострадавшему первую помощь. Мужчина уже не дышал, а его сердце не билось, но Ильнуру Масалимовуудалось реанимировать водителя.

Врачи из Республиканского перинатального центра, в котором работает смелый медик, поблагодарили коллегу за проявленный героизм. Также поблагодарил врача и спасенный водитель – мужчина нашёл спасителя и вручил ему торт с изображением медицинских инструментов и сердца.

Благодарим нашего коллегу за то, что он в любой ситуации соответствует своему уважаемому статусу Доктор! коллеги Ильнура Масалимова