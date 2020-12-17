«Кумыс три раза в день»: в Башкирии рассказали о реабилитации онкобольных

В санатории «Юматово» реабилитируют при помощи кумыса. Башкирский национальный напиток – часть большой программы восстановления. В республиканской здравнице открылось отделение реабилитации для онкопациентов. Туда пока принимают с диагнозом рак молочной железы.

Это для обычного человека абстрактная картина, а психотерапевт читает рисунок, как книгу. За яркими красками спрятана проблема, которую выразила Галина Ивановна. Арт-терапия – как часть реабилитации. У пенсионерки диагностировали рак молочной железы. Недавно женщину прооперировали. Чтобы восстановление прошло успешнее, ей рекомендовали поехать в санаторий.

Очень даже шикарная фитотерапия. Электросон, кумыс три раза в день. У меня всё в первый раз – и санаторий, и кумыс. Галина Стуканова

Впереди, говорят врачи, Галину Ивановну, возможно, ждёт химиотерапия. Всё зависит от результатов анализов. Так что силы ей понадобятся. Отделение онкореабилитации заработало в октябре. Пока специалисты принимают только пациентов с раком молочной железы. Санаторий «Юматово» – старейшая кумысолечебница, поэтому восстановление проходит и при помощи напитка.

– Кумыс идет по назначению. Он маркированный – слабый, средний, крепкий.

А какой нужно – решит врач. Прием три раза в день в комфортной, спокойной обстановке. Кумыс только собственного производства. Национальный башкирский напиток, говорят врачи, обладает иммуномодулирующими свойствами.

Кумыс пили наши предки. Лев Толстой, Антон Чехов приезжали в Башкирию, проходили курс оздоровления и лечения. Другие санатории тоже приобретают кумыс у нас. Айдар Алибаев, заместитель директора санатория «Юматово» по лечебной работе

Помимо кумысотерапии, в реабилитацию больных также входит лимфодренажный массаж. Онкобольным он необходим для оттока лимфы, которая скапливается после мастэктомии у пациенток в верхних конечностях. Также тем, у кого зажили швы, назначают плавание. Лечат здесь не только кумысом, но и башкирскими травами. На любой вкус и цвет, к каждому заболеванию – свой напиток. Специалисты помогают избежать послеоперационных спаек, уменьшить отеки и снять болевой синдром.

Смысл программы в том, чтобы мы пациентов после специализированного лечения из онкодиспансеров забирала на реабилитацию. Наша задача – быстрее вернуть пациентов в социум. Радмир Байназаров, заведующий отделением медицинской онкореабилитации санатория «Юматово»