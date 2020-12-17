В Башкирии из интерната сбежал пациент с шизофренией

Оказывается, в интернате проходили дезинфекционные мероприятия. Все постельные принадлежности вынесли на улицу. После того, как пациенты сходили в баню, они сами начали забирать свои подушки, одеяла и матрасы под присмотром санитаров. Однако один из получателей прыгнул через забор и убежал. За ними тут же бросились санитары, но поймать не смогли.