В Башкирии из интерната сбежал пациент с шизофренией

16 декабря из психоневрологического интерната в Нефтекамске сбежал пациент. 53-летний сбежавший мужчина страдает параноидной шизофренией.
Как выяснило ИА «Башинформ» у директора соцучреждения Радифа Гареева, местоположение пациента до сих пор неизвестно.
Оказывается, в интернате проходили дезинфекционные мероприятия. Все постельные принадлежности вынесли на улицу. После того, как пациенты сходили в баню, они сами начали забирать свои подушки, одеяла и матрасы под присмотром санитаров. Однако один из получателей прыгнул через забор и убежал. За ними тут же бросились санитары, но поймать не смогли.
Ориентировка и вся информация о пропавшем были переданы в полицию. Конечно, о побеге пациента сообщили и его родственникам.