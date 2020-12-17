На Элвина Грея подали в суд после концерта в Казани

На популярного артиста из Уфы Элвина Грея подали в суд. Певец провёл успешный концерт в Казани. Однако на мероприятии не были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на Роспотребнадзор по Республике Татарстан. Концерт прошёл 9 декабря в КРК «Пирамида». Оказалось, в помещении не были соблюдены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В условиях пандемии артисты и организаторы концертов обязаны соблюдать строгие правила, чтобы не допустить распространение COVID-19.

Так, посетители концерта не были в масках, стояли вплотную к друг другу, не соблюдали необходимую социальную дистанцию в 1,5 метра. По новым правилам концерт можно смотреть только со зрительских мест, однако на мероприятии Элвина Грея зрители были и на танцполе.

К тому же сам зрительный зал не был организован: кресла не изолировались друг от друга сигнальной разметкой, не было защитных конструкций в пространстве между сценой и зрительскими рядами.