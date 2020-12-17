Дмитрий Чувилин прокомментировал свое решение обратиться в ФАС о промышленном патриотизме Хабирова

Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин объяснил, почему он обратился в ФАС с просьбой обратить внимание на вопрос о промышленном патриотизме в республике. По его словам, редакция «Бонус», которая пригласила его озвучить свое мнение по этому поводу, неправильно донесла его мысль.
Дмитрий Чувилин в подробном интервью «Башинформу» рассказал о мотивах, что им двигали в тот момент, и как отреагировала общественность на его слова.
Первое, на что обратил внимание Чувилин, это то, что в Уфе, в редакции газеты «Бонус», по сути развернут негласный штаб оппозиции под руководством Рауфы Рахимовой, в котором предоставляется информация о возможности уязвить власть по тому или иному поводу. В частности, по словам Чувилина, из этого штаба ему пришла идея обратить внимание ФАС на вопрос о промышленном патриотизме. Он рассказал, что ему позвонили из «Бонуса» и попросили сделать такое заявление. Однако в данном случае эта история, по мнению Чувилина, была представлена штабом "Бонуса" некорректно и ударила по интересам республики.
Ранее Чувилин подверг критике высказывания руководителя региона, но затем, под влиянием однопартийцев из КПРФ, изменил свое мнение. Другие члены республиканского КПРФ и региональное отделение партии идеи регионального промышленного патриотизма изначально приняли и поддержали их. Внутри партии Чувилина подвергли обструкции из-за нарушения партийной дисциплины. Депутат согласился и далее начал выступать с тем, чтобы закрепить термин «промышленный патриотизм» законодательно.
В результате Дмитрий Чувилин выступил с заявлением:
По его словам, меры поддержки местных производителей должны включать не только образовательные курсы, но и другие меры по расширению внутреннего республиканского потребления — в том числе путем отладки горизонтальных связей между местными организациями. Другой мерой поддержки могут быть льготы по оплате основной статьи расходов любых производств — электроэнергии, считает парламентарий.