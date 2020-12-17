Дмитрий Чувилин прокомментировал свое решение обратиться в ФАС о промышленном патриотизме Хабирова

«Промышленный патриотизм» стал главной темой сегодняшнего дня. По крайней мере для меня. И, видимо, для значительной части моих друзей и товарищей — жителей нашей Республики. Сегодня телефон просто нагревался от обилия звонков предпринимателей. Все они говорили о проблемах. Проблемы эти касались сбыта продукции. Дикий капитализм продолжает диктовать свои условия. Торговые сети хотят закупать сельхозпродукцию за копейки. Вместе с тем, в соседних регионах буквально введены моратории на закуп продукции из Башкортостана. И это несмотря на ее высокое качество. Поэтому нам требуются ответные меры, меры по стимулированию сбыта собственной продукции в пределах региона. Можно во многом не соглашаться с Хабировым, но в части «промышленного патриотизма» его стоит поддержать

Дмитрий Чувилин, депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию