В Бижбулякском районе открылся ледовый городок

Наш местный предприниматель Павлов Юрий Григорьевич, который увидел их в городе, внес свои предложения. Сегодня мы их тоже увидим, это для нас что-то новое. Я надеюсь, что люди оценят по достоинству. Это будет украшение не только на Новый год, но и на все наши праздничные мероприятия.

Александр Семёнов, глава Бижбулякского сельсовета