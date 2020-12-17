В Бижбулякском районе открылся ледовый городок

Более тысячи метров праздничной иллюминации смонтировали в райцентре Бижбулякского района. Создать праздничное настроение для сельчан властям помогли местные предприятия и организации.

А главный символ Нового года – живую ель высотой свыше 20 метров – пожертвовал со своего участка житель деревни Елбулактамак. Ледовый городок на центральной площади Бижбуляка также строили всем миром. Открыли его ещё в конце ноября. На улицах появились и новые световые элементы, которые за свой счет установил один из районных меценатов.

Наш местный предприниматель Павлов Юрий Григорьевич, который увидел их в городе, внес свои предложения. Сегодня мы их тоже увидим, это для нас что-то новое. Я надеюсь, что люди оценят по достоинству. Это будет украшение не только на Новый год, но и на все наши праздничные мероприятия.

Александр Семёнов, глава Бижбулякского сельсовета