В Бижбулякском районе открылся ледовый городок

Более тысячи метров праздничной иллюминации смонтировали в райцентре Бижбулякского района. Создать праздничное настроение для сельчан властям помогли местные предприятия и организации.
А главный символ Нового года – живую ель высотой свыше 20 метров – пожертвовал со своего участка житель деревни Елбулактамак. Ледовый городок на центральной площади Бижбуляка также строили всем миром. Открыли его ещё в конце ноября. На улицах появились и новые световые элементы, которые за свой счет установил один из районных меценатов.