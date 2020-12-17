В Башкирии от коронавируса вновь скончались три жителя республики

Минздрав Башкирии обнародовал новые данные, отражающие ситуацию с распространением коронавируса в республике. Согласно озвученным цифрам, количество заражений увеличилось за минувшие сутки на 156. Общее число инфицированных в регионе достигло отметки в 16 785 человек.

Также сообщается о трех новых смертях в результате COVID-19. За все время зарегистрировано 114 летальных исходов.