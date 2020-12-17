В России вновь выявили более 28 тысяч новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заражённым в России. Актуальная информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки было зарегистрировано 28 214 новых зараженных COVID-19. Это почти на 2000 больше, чем накануне. Общее количество заболевших достигло 2 762 668 человек. Одновременно болеют 510 977 пациентов.