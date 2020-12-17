В башкирском городе вместо ледяной установили надувную горку

В Кумертау на главной площади рядом с новогодней ёлкой расположилась надувная горка-батут. Жители города утверждают, что её установили вместо традиционной ледяной. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Надувной горкой владеет частное лицо, поэтому развлечение для детей платное. Реакция жителей Кумертау на такой «ледовый» городок оказалась неоднозначной.

Конечно, большинство пользователей сети возмутились батуту в центре города. Непонятно, как горка поведёт себя на морозе и удобно ли будет с неё скатываться. Отдельный вопрос вызывает необходимость платить за развлечение, ведь ледовые городки всегда были бесплатными.

Как можно на ней кататься зимой? Куда ребёнок будет съезжать? Где гарантии что она выдержит холод? Кто ответит если что-то ни дай Бог случится? Платный новогодний городок. Это да, это – Кумертау. комментатор

Некоторые пользователи сети отнеслись к горке с юмором и посоветовали администрации города установить рядом и бассейн с сухими шариками. «С горки сразу в бассейн лететь, вот веселуха будет», — шутливо отметили пользователи сети.