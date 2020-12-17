В башкирском городе вместо ледяной установили надувную горку

В Кумертау на главной площади рядом с новогодней ёлкой расположилась надувная горка-батут. Жители города утверждают, что её установили вместо традиционной ледяной. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Надувной горкой владеет частное лицо, поэтому развлечение для детей платное. Реакция жителей Кумертау на такой «ледовый» городок оказалась неоднозначной.
Конечно, большинство пользователей сети возмутились батуту в центре города. Непонятно, как горка поведёт себя на морозе и удобно ли будет с неё скатываться. Отдельный вопрос вызывает необходимость платить за развлечение, ведь ледовые городки всегда были бесплатными.
Некоторые пользователи сети отнеслись к горке с юмором и посоветовали администрации города установить рядом и бассейн с сухими шариками. «С горки сразу в бассейн лететь, вот веселуха будет», — шутливо отметили пользователи сети.
Фото: соцсети.