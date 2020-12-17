В Башкирии таксист получил 12 ножевых ранений, но довёз клиенток до нужного адреса

Шокирующий случай произошёл у придорожного кафе на границе Башкирии и Челябинской области. 27-летний таксист был ранен агрессивным пьяным парнем, но всё равно довёз клиентов до нужного адреса. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба МВД по РБ.

19 и 21-летние уроженки поселка Кропачево решили провести время за распитием спиртных напитков. К ним присоединились 19-летний возлюбленный одной из девушек и его 18-летний друг. Вскоре у компании кончились запасы алкоголя, тогда они решили доехать до ближайшего кафе на такси, чтобы купить выпить.

На заказ приехал 27-летний таксист на «Киа Рио». Он довез компанию до нужного магазина, одна из девушек купила два баллона с пивом и водку. Количество алкоголя расстроило её возлюбленного, который устроил скандал, и вышел из машины с другом. Он решил добраться до деревни пешком. Девушки пытались уговорить парней вернуться, на помощь клиенткам пришёл и таксист, который тоже начал уговаривать пьяную молодежь сесть в машину. Тогда конфликт разгорелся уже между 19-летним парнем и 27-летним водителем.

Молодой человек начал угрожать мужчине тем, что справит нужду на капот автомобиля. Между ними завязалась драка, и таксист быстро повалил парня. На помощь другу бросился 18-летний сельчанин, который нанёс водителю 12 ударов ножом.

После этого таксист всё равно сел в машину, довёз пьяных девушек до нужного адреса, а уже там потерял сознание. Добраться несчастному до больницы помогли его друг и случайный прохожий. Сейчас таксист находится в реанимации.