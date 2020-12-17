В Уфе «Садовое кольцо» начинает выдавать ключи от квартир обманутым дольщикам

Обманутые дольщики, купившие квартиры у группы компаний «Госстрой», начинают получать ключи от долгожданных квартир. Это стало возможным благодаря тому, что ГК «Садовое кольцо» решил достроить проблемный объект – ЖК «Белая река». За короткий срок стройкомпания завершила строительство уже двух секций.
После переговоров с Правительством республики, «Госстроем» и ГК «Садовое кольцо» было подписано соглашение. Девелопер вступил в проект в мае 2020 года. И за короткий срок интенсивных работ смог закончить строительство секций «А» и «Б» ЖК «Белая река». Важно отметить, что весь объем инвестиций в достройку объектов ГК «СК» привлекла самостоятельно - из собственных ресурсов.
Согласно дорожной карте по ЖК «Белая река», следующими этапами станут завершение работ по благоустройству прилегающей территории к секциям «А» и «Б» (второй квартал 2021 года), возобновление строительных работ в секциях «В» и «Г» – январь 2021 года. Их сдача планируется в четвертом квартале 2021 года.
Помимо обязательств решить проблему обманутых дольщиков ЖК «Белая река», ГК «Садовое кольцо» также обязалось достроить ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский».
Отметим, что с начала работ по проекту компания запланировала к концу 2020 года подготовить к передаче дольщикам порядка 800 квартир. Еще летом дольщикам 2 секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет» были переданы 56 квартир. Сейчас запускается процесс передачи квартир 518 дольщикам ЖК «Белая река». Кроме того, подаются документы на ввод в эксплуатацию 3 секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет», после чего 269 квартир в этом доме также будут готовы к передаче: непосредственно выдача ключей. Процесс этот, к сожалению, не одномоментный, но уже после новогодних каникул собственники квартир смогут получить заветные ключи.
Добавим, что на завершение строительства всех четырёх секций общей площадью 52124,3 кв. метра (936 квартир) в «Белой реке» вложения составят порядка 560 миллионов рублей.