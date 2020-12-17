В Уфе «Садовое кольцо» начинает выдавать ключи от квартир обманутым дольщикам

Отметим, что с начала работ по проекту компания запланировала к концу 2020 года подготовить к передаче дольщикам порядка 800 квартир. Еще летом дольщикам 2 секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет» были переданы 56 квартир. Сейчас запускается процесс передачи квартир 518 дольщикам ЖК «Белая река». Кроме того, подаются документы на ввод в эксплуатацию 3 секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет», после чего 269 квартир в этом доме также будут готовы к передаче: непосредственно выдача ключей. Процесс этот, к сожалению, не одномоментный, но уже после новогодних каникул собственники квартир смогут получить заветные ключи.