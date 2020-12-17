Путин рассказал, хочет ли он стать президентом в 2024 году

Президент России Владимир Путин прокомментировал поправки в Конституцию, которые позволяют ему баллотироваться на новый срок в 2024 году. Он заявил, что пошел на изменение главного документа страны из благих соображений.

У меня есть универсальное правило. Отвечая на вопрос, нужно ли было менять Конституцию, стоит понимать, что пойдут изменения на благо страны или нет. Если пойдет на пользу, то делать стоит. Владимир Путин, глава государства

Также руководитель страны рассказал о своих планах после 2024 года. Он заявил, что пока не решил, будет ли он вновь избираться на пост президента России.

Для себя я еще не решил. Но что касается стабильного развития страны, то это много стоит. Делать или не делать, посмотрю. Владимир Путин, глава государства

Напомним, в данные минуты идет прямая линия с Путиным. На мероприятии присутствует и уфимская делегация журналистов. К слову, самая большая во всем Поволжье.