Путин рассказал, хочет ли он стать президентом в 2024 году

Президент России Владимир Путин прокомментировал поправки в Конституцию, которые позволяют ему баллотироваться на новый срок в 2024 году. Он заявил, что пошел на изменение главного документа страны из благих соображений.
Также руководитель страны рассказал о своих планах после 2024 года. Он заявил, что пока не решил, будет ли он вновь избираться на пост президента России.
Напомним, в данные минуты идет прямая линия с Путиным. На мероприятии присутствует и уфимская делегация журналистов. К слову, самая большая во всем Поволжье.
Фото: kremlin.ru