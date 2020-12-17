Путин прокомментировал скандальное видео Дзюбы

Владимиру Путину задали вопрос про футболиста Артем Дзюбу. Недавно он попал в скандал со своим интимным видео, которое было выложено в интернет третьими лицами.

Напомним, ранее в сети появилось провокационное видео с футболистом, после которого его отстранили от несколько игр сборной России по футболу. Вся страна неожиданно поддержала спортсмена, а Дзюба, в свою очередь, заявил что видео было украдено, а перед публикацией неизвестные лица требовали от денег крупную сумму за то, чтобы не публиковать компромат. 

Он пускай сам разбирается со своими связями, но влезать в личную жизнь это недостойно. Ясно, что влезать в личную жизнь публичного человека, это ненормально. Но это станет хорошим уроком ему, имейте ввиду. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. А вы смотрели это видео? Я вот не смотрел.

Владимир Путин