WorldSkills Russia: в Уфе прошли соревнования спасателей

Спасательные работы развернулись в Дёмском районе Уфы. Речь об одной из компетенции республиканского этапа VI чемпионата WorldSkills. Участники соревнований показали свои навыки в экстремальных ситуациях. Дисциплина в Башкортостане проводится впервые. Победители состязаний попадут в финал национального чемпионата.
Добираться до человека, оказавшегося под завалами, приходится в стесненных условиях. В замкнутом пространстве спасатели должны перерезать арматуру, отодвинуть или поднять бетонную плиту. Даже в соревнованиях все максимально приближено к реальной катастрофе. Чтобы пострадавший выжил, есть всего 25 минут.
В командах есть девушки, они проходят препятствия наряду с юношами. У профессионалов спасение начинается с правильной экипировки.
С помощью веревок участники образуют навесную переправу. По очереди они должны оказаться на противоположном берегу. Спиной задеть землю – оказаться в реальной жизни в воде или овраге, а на соревнованиях – штрафной балл.
Спасательные работы – одна из компетенций WorldSkills. Дистанция в Башкортостане проводится впервые. Школьники, студенты и молодые спасатели объединились в 10 команд в двух возрастных группах: 14-16 лет и 16-22 года. Ликвидация последствий ДТП, скалодром, пожарная полоса препятствий – свои навыки они должны будут показать в разных чрезвычайных ситуациях.
На таких соревнованиях практический опыт для молодых профессионалов неоценим. А вот те, кто уже готов к спасательным работам, выйдут в финал и попробуют силы в Национальном чемпионате WorldSkills.