WorldSkills Russia: в Уфе прошли соревнования спасателей

Спасательные работы развернулись в Дёмском районе Уфы. Речь об одной из компетенции республиканского этапа VI чемпионата WorldSkills. Участники соревнований показали свои навыки в экстремальных ситуациях. Дисциплина в Башкортостане проводится впервые. Победители состязаний попадут в финал национального чемпионата.

Добираться до человека, оказавшегося под завалами, приходится в стесненных условиях. В замкнутом пространстве спасатели должны перерезать арматуру, отодвинуть или поднять бетонную плиту. Даже в соревнованиях все максимально приближено к реальной катастрофе. Чтобы пострадавший выжил, есть всего 25 минут.

Одно из самых сложных действий в начале, там плита наклонная. Подкладки надо ставить, они не все ровные. Они должны упираться на них, не шевелиться. Если она не зафиксирована, она может упасть и придавить спасателя. Придется не пострадавшего, а спасателя спасать. Денис Юнусов, участник соревнования

В командах есть девушки, они проходят препятствия наряду с юношами. У профессионалов спасение начинается с правильной экипировки.

С помощью веревок участники образуют навесную переправу. По очереди они должны оказаться на противоположном берегу. Спиной задеть землю – оказаться в реальной жизни в воде или овраге, а на соревнованиях – штрафной балл.

У нас должны были быть прямые веревки, но запутались, и мы не смогли хорошо перебраться. Будем тренироваться, развивать навыки, чтобы в дальнейшем поучаствовать в соревнованиях. Данил Нуримов, участник соревнования

Спасательные работы – одна из компетенций WorldSkills. Дистанция в Башкортостане проводится впервые. Школьники, студенты и молодые спасатели объединились в 10 команд в двух возрастных группах: 14-16 лет и 16-22 года. Ликвидация последствий ДТП, скалодром, пожарная полоса препятствий – свои навыки они должны будут показать в разных чрезвычайных ситуациях.

Весь смысл спасательных работ в том, чтобы спасти человека. Дать ему шанс жить. И у детей должна быть логическая концовка. Поэтому они не просто разбирают кирпичи, они должны спасти человека. Надежда Отвесова, сотрудник аварийно-спасательной службы Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан