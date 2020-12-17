Путин похвалил Радия Хабирова во время общения с журналистами

Владимиру Путину во время пресс-конференции передали вопрос от жительницы Башкирии.
Альгиза Туктарова из Башкортостана написала главе государства о проблемах с детскими выплатами в ноябре и декабре. Владимир Путин отметил, что руководство региона наверняка уже в скором времени решит этот вопрос. Также он подчеркнул, что в данном случае надо разбираться в самой системе, которая могла дать сбой.
В колл-центре пообещали уже через минуту поднять данные заявительницы и передать их Президенту России.
Оказалось, что Альгиза Туктарова живет в Кумертау. Владимир Путин сказал, что "пометил" себе город.