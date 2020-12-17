Путин похвалил Радия Хабирова во время общения с журналистами

По поводу новых выплат, мы постоянно анализируем ситуацию. Если в ноябре-декабре она не получила выплаты, значит работает система со сбоями. Нужно вот с этим разобраться. Надо наладить систему действующей поддержки. Дайте нам ее адрес, надо делать через Пенсионный фонд. Нас наверняка слышит руководитель. Нужно понять, где конкретно. Там руководитель молодой, эффективный человек. Дайте нам конкретный населенный пункт.

Владимир Путин