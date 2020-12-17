Путин похвалил Радия Хабирова во время общения с журналистами

Владимиру Путину во время пресс-конференции передали вопрос от жительницы Башкирии. 

Альгиза Туктарова из Башкортостана написала главе государства о проблемах с детскими выплатами в ноябре и декабре. Владимир Путин отметил, что руководство региона наверняка уже в скором времени решит этот вопрос. Также он подчеркнул, что в данном случае надо разбираться в самой системе, которая могла дать сбой. 

По поводу новых выплат, мы постоянно анализируем ситуацию. Если в ноябре-декабре она не получила выплаты, значит работает система со сбоями. Нужно вот с этим разобраться. Надо наладить систему действующей поддержки. Дайте нам ее адрес, надо делать через Пенсионный фонд. Нас наверняка слышит руководитель. Нужно понять, где конкретно. Там руководитель молодой, эффективный человек. Дайте нам конкретный населенный пункт.

Владимир Путин

В колл-центре пообещали уже через минуту поднять данные заявительницы и передать их Президенту России. 

Оказалось, что Альгиза Туктарова живет в Кумертау. Владимир Путин сказал, что "пометил" себе город. 