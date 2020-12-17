В Башкирии воспитанникам спортшколы вручили золотые значки ГТО

В Туймазах состоялось награждение обладателей золотых знаков ГТО. Всего в этот день награду получили больше 50 человек. Большая часть из них – воспитанники спортивной школы №1.

Это учащиеся отделений лыжные гонки, легкая атлетика, дзюдо, а также участники проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и ветераны спорта. Но принять участие в сдаче нормативов мог любой желающий. Хотя с этого года условия сдачи ГТО изменились.

Выполняют нормативы по возрастам, надо приходить подготовленными. С одного раза мы отправляем, больше нет пересдачи. Они могут только другой вид выполнить. Ирина Бикташева, руководитель центра тестирования ГТО Туймазинского района

Я слышала, что люди сдают. Меня все спрашивали, а я отвечала, что не сдавала. Сдала с подачи людей. Гульназ Васикова, обладательница золотого знака ГТО