В Башкирии воспитанникам спортшколы вручили золотые значки ГТО

В Туймазах состоялось награждение обладателей золотых знаков ГТО. Всего в этот день награду получили больше 50 человек. Большая часть из них – воспитанники спортивной школы №1.
Это учащиеся отделений лыжные гонки, легкая атлетика, дзюдо, а также участники проекта «Здоровое поколение – сильный регион» и ветераны спорта. Но принять участие в сдаче нормативов мог любой желающий. Хотя с этого года условия сдачи ГТО изменились.
Всего по республике в этом году участие в сдаче норм ГТО приняли около 58 тысяч человек. И только четыре тысячи из них сумели отличиться, получив знак ГТО.