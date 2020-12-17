Власти Башкирии предложили конфисковать автомобили у нетрезвых водителей
Парламент Башкирии выступил с инициативой в борьбе с нетрезвыми водителями. Депутаты предложили конфисковать автомобили у тех водителей, которые были пойманы за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Такое предложение принято внести в Государственную думу.
Если водитель дважды за год попадётся на нетрезвом вождении или станет участником ДТП с тяжёлыми последствиями, у него могут конфисковать машину.
Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии, назвал пьяных водителей «потенциальными убийцами».
Конфискация – это, безусловно, жесткая мера, но на другой чаше весов тысячи человеческих жизней. Нетрезвые водители – потенциальные убийцы. В 2018 году в России по их вине погибло больше четырех с половиной тысяч человек. В прошлом году ситуация была не намного лучше. В этом году цифры меньше, но дело тут не в дисциплине водителей, а в специфике года с ограничениями из-за пандемии и снижением интенсивности движения. По вине нетрезвых водителей совершается каждое восьмое-десятое ДТП.
Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии