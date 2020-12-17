В Башкирии разберутся с выплатами на детей после вопроса Путину

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с выплатами детских пособий в регионе. Данное решение было принято после того, как жительница Кумертау задала вопрос президенту Влаимиру Путину в прямом эфире. Женщина пожаловалась, что два месяца не может получить деньги, положенные ее девятимесячному ребенку. 

Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объёме

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, Альгиза Туктарова из Башкортостана написала главе государства о проблемах с детскими выплатами в ноябре и декабре. Владимир Путин отметил, что руководство региона наверняка уже в скором времени решит этот вопрос. Также он подчеркнул, что в данном случае надо разбираться в самой системе, которая могла дать сбой.

Владимир Путин ответил, что нужно наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты.