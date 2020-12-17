В Башкирии разберутся с выплатами на детей после вопроса Путину

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с выплатами детских пособий в регионе. Данное решение было принято после того, как жительница Кумертау задала вопрос президенту Влаимиру Путину в прямом эфире. Женщина пожаловалась, что два месяца не может получить деньги, положенные ее девятимесячному ребенку.
Напомним, Альгиза Туктарова из Башкортостана написала главе государства о проблемах с детскими выплатами в ноябре и декабре. Владимир Путин отметил, что руководство региона наверняка уже в скором времени решит этот вопрос. Также он подчеркнул, что в данном случае надо разбираться в самой системе, которая могла дать сбой.
Владимир Путин ответил, что нужно наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты.