В Башкирии разберутся с выплатами на детей после вопроса Путину

Напомним, Альгиза Туктарова из Башкортостана написала главе государства о проблемах с детскими выплатами в ноябре и декабре. Владимир Путин отметил, что руководство региона наверняка уже в скором времени решит этот вопрос. Также он подчеркнул, что в данном случае надо разбираться в самой системе, которая могла дать сбой.