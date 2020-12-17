Минтруд Башкирии решил вопрос с выплатами девушке, которая написала Путину

По поручению Радия Хабирова мы сразу же начали выяснять ситуацию по проблемам с выплатами Альгизе Туктаровой. Пенсионный фонд по Республике Башкортостан сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. По словам девушки, она прочла в Интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен.

Ленара Иванова, вице-премьер – министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкортостана