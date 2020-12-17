Минтруд Башкирии решил вопрос с выплатами девушке, которая написала Путину

Жительница Кумертау, написавшая письмо Путину с просьбой разобраться с детскими выплатами, неправильно поняла инфомрацию. Об этом заявила минтруда Ленара Иванова.
По словам главы ведомства, женщина получила все положенные выплаты вовремя.
Напомним, Альгиза Туктарова из Башкортостана написала главе государства о проблемах с детскими выплатами в ноябре и декабре. Владимир Путин отметил, что руководство региона наверняка уже в скором времени решит этот вопрос. Также он подчеркнул, что в данном случае надо разбираться в самой системе, которая могла дать сбой