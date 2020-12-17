Минтруд Башкирии решил вопрос с выплатами девушке, которая написала Путину

Жительница Кумертау, написавшая письмо Путину с просьбой разобраться с детскими выплатами, неправильно поняла инфомрацию. Об этом заявила минтруда Ленара Иванова. 

По словам главы ведомства, женщина получила все положенные выплаты вовремя.

По поручению Радия Хабирова мы сразу же начали выяснять ситуацию по проблемам с выплатами Альгизе Туктаровой. Пенсионный фонд по Республике Башкортостан сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. По словам девушки, она прочла в Интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен.

Ленара Иванова, вице-премьер – министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкортостана

Напомним, Альгиза Туктарова из Башкортостана написала главе государства о проблемах с детскими выплатами в ноябре и декабре. Владимир Путин отметил, что руководство региона наверняка уже в скором времени решит этот вопрос. Также он подчеркнул, что в данном случае надо разбираться в самой системе, которая могла дать сбой  