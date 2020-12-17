В Башкирии загадочно пропал 70-летний пенсионер

В Стерлитамаке при загадочных обстоятельствах пропал 70-летний Геннадий Звонов. Вчера, 16 декабря, он ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.

Приметы пенсионера: худощавый, рост около 170 см, седой, серые глаза. Он был одет в куртку темно-серого цвета до пояса, темно-синие джинсы и черные кроссовки. На голове у него была белая шапка с синей полосой.

Поисками пропавшего без вести пенсионера занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106-06-01 или 02.