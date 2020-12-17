В Уфе против полицейского и его сообщника возбудили уголовное дело

31-летний участковый отдела полиции Уфы и 39-летний уфимец подозреваются в покушении на посредничество во взяточничестве. Следователи возбудили уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По предварительным данным, участковый узнал о том, что в отношении его знакомого инспектора проводится проверка. Он предложил ему передать взятку полицейским через своего знакомого, у которого есть "связи", чтобы обеспечить не привлечение его к уголовной ответственности. Сумма взятки составила 550 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали участкового и его сообщника при передаче оговоренной суммы.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия решается вопрос об избрании им меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

пресс-служба Следкома Башкирии