В Уфе против полицейского и его сообщника возбудили уголовное дело

По предварительным данным, участковый узнал о том, что в отношении его знакомого инспектора проводится проверка. Он предложил ему передать взятку полицейским через своего знакомого, у которого есть "связи", чтобы обеспечить не привлечение его к уголовной ответственности. Сумма взятки составила 550 тысяч рублей.