В Уфе против полицейского и его сообщника возбудили уголовное дело

31-летний участковый отдела полиции Уфы и 39-летний уфимец подозреваются в покушении на посредничество во взяточничестве. Следователи возбудили уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
По предварительным данным, участковый узнал о том, что в отношении его знакомого инспектора проводится проверка. Он предложил ему передать взятку полицейским через своего знакомого, у которого есть "связи", чтобы обеспечить не привлечение его к уголовной ответственности. Сумма взятки составила 550 тысяч рублей.
Сотрудники ФСБ задержали участкового и его сообщника при передаче оговоренной суммы.