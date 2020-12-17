В Башкирии водителя погрузчика прижал к стене КАМАЗ

Накануне 59-летний работник одного из сибайских предприятий получил тяжелую травму на производстве. Региональная Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 14 декабря, в гаражном боксе. В ходе ремонта автобетоносмесителя водителя погрузчика, который зашел в помещение из соседнего бокса, прижало машиной к стене. Его госпитализировали с тяжелой травмой.