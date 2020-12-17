В Уфе произошло серьезное ДТП: трое пострадали

Вчера, 16 декабря, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Audi Q7 и ВАЗ-2114. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла напротив жилого дома №161/1 по улице Комсомольской. Виновником ДТП оказался 35-летний водитель "Ауди", который при осуществлении поворота не уступил дорогу движущемуся автомобилю.

В результате аварии 18-летний водитель "четырнадцатой", его 18-летний пассажир, а также водитель иномарки получили различные травмы. Им потребовалась помощь медиков. По факту ДТП проводится проверка.