Детские выплаты и индексация пенсий: итоги пресс-конференции Владимира Путина

Эффективным руководителем назвал Президент России Владимир Путин Главу Башкортостана Радия Хабирова. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции. В этом году из-за пандемии коронавируса она проходила в особом порядке. Владимир Путин также отреагировал на обращение жительницы Кумертау.

В этом году пресс-конференция Президента России Владимира Путина длилась более 4 часов. К Башкортостану возвращались 3 раза, но по одной теме – в колл-центр обратилась жительница Кумертау, она не получила детские выплаты на ребёнка в возрасте до года. Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположил, что это сбой в системе. Также он сказал, что Глава Башкортостана Радий Хабиров – молодой и эффективный руководитель региона.

Нужно понять, в каком конкретно населенном пункте проблема. Там руководитель молодой, эффективный человек. Но сбои возможны, наверное. Владимир Путин

Одной из основных тем стал коронавирус. В этом году пресс-конференция Президента проходила в особом порядке. Было несколько площадок, всего зарегистрировано более 700 журналистов. Корреспонденты телеканала БСТ находились на площадке в Нижнем Новгороде – туда приехали журналисты СМИ из Поволжья, более 60 человек. Вопрос с этой площадки касался пенсий.

На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделаем всё, чтобы это обеспечить. Владимир Путин

Владимир Путин отвечал на самые разнообразные вопросы, они касались и взаимоотношений с другими государствами, создания новых видов оружия, социальной политики, семейных ценностей, а также спортивной сферы и культуры в России.