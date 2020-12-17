Детские выплаты и индексация пенсий: итоги пресс-конференции Владимира Путина

Эффективным руководителем назвал Президент России Владимир Путин Главу Башкортостана Радия Хабирова. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции. В этом году из-за пандемии коронавируса она проходила в особом порядке. Владимир Путин также отреагировал на обращение жительницы Кумертау.
В этом году пресс-конференция Президента России Владимира Путина длилась более 4 часов. К Башкортостану возвращались 3 раза, но по одной теме – в колл-центр обратилась жительница Кумертау, она не получила детские выплаты на ребёнка в возрасте до года. Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположил, что это сбой в системе. Также он сказал, что Глава Башкортостана Радий Хабиров – молодой и эффективный руководитель региона.
Одной из основных тем стал коронавирус. В этом году пресс-конференция Президента проходила в особом порядке. Было несколько площадок, всего зарегистрировано более 700 журналистов. Корреспонденты телеканала БСТ находились на площадке в Нижнем Новгороде – туда приехали журналисты СМИ из Поволжья, более 60 человек. Вопрос с этой площадки касался пенсий.
Владимир Путин отвечал на самые разнообразные вопросы, они касались и взаимоотношений с другими государствами, создания новых видов оружия, социальной политики, семейных ценностей, а также спортивной сферы и культуры в России.
В конце-пресс-конференции Президента спросили, каких эмоций у него было больше в 2020 году и какой тост он поднимет в новогоднюю ночь. Владимир Путин напомнил, что в 90-е россияне жили гораздо сложнее. Что касается второй части вопроса, то глава государства отметил: самое главное, чтобы количество алкоголя было минимальным, а тост в его семье традиционно поднимется за Россию.