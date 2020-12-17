Жительница Башкирии объяснила, почему пожаловалась Путину

В республике отреагировали на жалобу жительницы Кумертау Владимиру Путину и провели проверку. В Пенсионном фонде ответили, что все положенные выплаты Альгиза Туктарова, мать двоих детей, получила вовремя и в полном объёме.

Своевременно обращалась и получила выплаты в соответствии с указами Президента на обоих детей в размере единовременной выплаты. Далее она получила единовременную выплату по 10 тысяч, а также дополнительные выплаты на обоих детей. Все выплаты произведены в соответствии с действующими положениями. Женщина также является владелицей государственного сертификата. Фоат Хантимеров, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан

Сама женщина с прессой общаться отказалась. А свой вопрос аргументировала тем, что увидела в СМИ информацию о продлении выплат, однако не разобралась в данном вопросе.

Вопрос мы решили. СМИ дали неполную информацию: не всем семьям, где есть дети до 3 лет, автоматически продлены выплаты. Я не отношусь к нужной категории, поэтому выплаты не было. Альгиза Туктарова