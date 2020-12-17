Жительница Башкирии объяснила, почему пожаловалась Путину

В
республике отреагировали на жалобу жительницы Кумертау Владимиру Путину и
провели проверку. В Пенсионном фонде ответили, что все положенные выплаты
Альгиза Туктарова, мать двоих детей, получила вовремя и в полном объёме.
Своевременно обращалась
и получила выплаты в соответствии с указами Президента на обоих детей в размере
единовременной выплаты. Далее она получила единовременную выплату по 10 тысяч,
а также дополнительные выплаты на обоих детей. Все выплаты произведены в
соответствии с действующими положениями. Женщина также является владелицей государственного
сертификата.Фоат Хантимеров, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан
Сама
женщина с прессой общаться отказалась. А свой вопрос аргументировала тем, что
увидела в СМИ информацию о продлении выплат, однако не разобралась в данном
вопросе.
Вопрос мы решили.
СМИ дали неполную информацию: не всем семьям, где есть дети до 3 лет, автоматически
продлены выплаты. Я не отношусь к нужной категории, поэтому выплаты не было.Альгиза Туктарова
Деньги
Альгиза Туктарова всё-таки получит. Но уже по другой причине. В конце
пресс-конференции Владимир Путин пообещал, что всем семьям в качестве
новогоднего подарка будет выплачено по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 7
лет.