Радий Хабиров подарит новогодние подарки жителям республики

Глава Башкортостана принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».

Руководитель региона открыл 3 пожелания. 9-летний Михаил Манулин получит электронный микроскоп, 15-летний Роман Щекатуров – велосипед, а пенсионерке Татьяне Буланкиной Радий Хабиров подарит планшет с большим экраном.

Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.

Это действительно очень хороший проект, который реализуется по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина. Это особенно важно в тяжёлый 2020 год. Потому что люди не должны страдать из-за тех вопросов, которые мы должны решать в связи с пандемией. И мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан