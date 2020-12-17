Радий Хабиров подарит новогодние подарки жителям республики
Глава
Башкортостана принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».
Руководитель
региона открыл 3 пожелания. 9-летний Михаил Манулин получит электронный
микроскоп, 15-летний Роман Щекатуров – велосипед, а пенсионерке Татьяне
Буланкиной Радий Хабиров подарит планшет с большим экраном.
Заявки
принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило
более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.
Это действительно очень хороший
проект, который реализуется по инициативе Президента страны Владимира
Владимировича Путина. Это особенно важно в тяжёлый 2020 год. Потому что люди не
должны страдать из-за тех вопросов, которые мы должны решать в связи с
пандемией. И мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас
придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это
желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в
предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось.