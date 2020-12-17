Радий Хабиров подарит новогодние подарки жителям республики

Это действительно очень хороший проект, который реализуется по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина. Это особенно важно в тяжёлый 2020 год. Потому что люди не должны страдать из-за тех вопросов, которые мы должны решать в связи с пандемией. И мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан