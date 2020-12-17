Смерти неизбежны: в Башкирии проверяют дома престарелых после крупного пожара

При пожаре в башкирских пансионатах смерти неизбежны. Второй день в республике проходят рейды в частных домах престарелых. Первые результаты неутешительны. Приюты для пенсионеров возводят в многоквартирных домах и жилых коттеджах, в некоторых даже нет аварийных выходов. Вместе с надзорными органами в рейд отправился и корреспондент телеканала БСТ.

Наверное, знала, а может, и нет. Это администратору частного пансионата пожарным приходится объяснять на пальцах, как правильно пользоваться огнетушителем, ведь, как оказалось, сотрудница даже не знает, что внутри этого аппарата – песок, пена или же все-таки вода. Что уж говорить о постояльцах. Трехэтажный коттедж, который изначально строился как жилой дом, реконструируется под помещение для частного приюта. В октябре его запускают и заселяют первых постояльцев.

В пансионате «Зубовский» сейчас проживают 15 пенсионеров. Есть тут и слепые, и лежачие, но работы по реконструкции здания продолжаются. Руководству учреждения, видимо, все равно на покой своих же постояльцев, но страшнее то, что плевать и на безопасность. Окна первого этажа без ручек, то есть в случае пожара нужно искать другой маршрут спасения, а тем, кому дальше всего до основной двери, предоставлен единственный на 3 этажа запасной выход, но, к сожалению, он закрыт.

У всех сиделок постоянно есть доступ к дежурному ключу, они следят, всегда могут его взять. Закрыто, потому что зима, а некоторые постояльцы есть такие, что могут просто выйти и обморозиться. Лариса Ларионова, администратор пансионата «Зубовский»

Подвал под столами, в которых хранятся легковоспламеняющиеся вещи, оголенные провода, торчащие из стены, где должна быть розетка, да и весь второй этаж вместе с лестницей сделаны из дерева. Учитывая закрытые окна и один аварийный выход, который, напомним, закрыт – прогнозы неутешительны. Прокуроры выписали предписания.

Здесь нарушения такие, что их нужно устранять в кратчайшие сроки. И, соответственно, ставить в приоритет безопасность людей, нежели погоню за прибылью. По результатам проверки примем комплекс мер реагирования и дадим правовую оценку. Виктор Мазницын, прокурор Уфимского района Республики Башкортостан

А вот в уфимской Черниковке частный пансионат развернули в жилой многоэтажке. Здесь проживают 11 постояльцев. Бизнесмены решили совместить несколько квартир на первом этаже и организовали из него приют. Прокурорская проверка показала, что здесь ни пожарных извещателей, ни сигнализации. Территория для прогулок, соответственно, отсутствует, но на что больше всего обратили внимание надзорные органы – это отсутствие аварийного выхода. Номинально он есть, но выйти оттуда невозможно из-за установленных решеток.