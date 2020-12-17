В деревне под Уфой впервые за 13 лет появился стоматологический кабинет

У жителей деревни Кириллово Уфимского района появилась возможность вылечить зубы, не уезжая из населенного пункта. Стоматологический кабинет открылся в местном фельдшерско-акушерском пункте. Благодаря благотворителям закупили современное оборудование и сделали ремонт. Раньше к зубному специалисту приходилось ездить в Уфу. Свой стоматологический кабинет жители просили давно.

Чтобы сделать снимок, нужно будет доехать до Шакши. А вот чтобы вылечить кариес, ехать уже никуда не нужно. Стоматологический кабинет открылся в ФАПе деревни Кириллово. Современная бормашина с подсветкой, стерилизатор инструментов и горячая вода в помещении. Слева от пациента оборудование для ассистента. Процедура, для многих неприятная, прошла быстрее.

Вот слюноотсос, лампочку подает, когда в 2 руки работает. Все новенькое, все блестящее, все чистое. Тамара Литвинович, зубной врач

ФАП разместился в здании местной администрации. И когда-то здесь уже был стоматкабинет, но закрылся еще 13 лет назад. Удалось привлечь средства спонсоров. Ремонт и закуп оборудования обошелся в 4 миллиона рублей.

Открытие произошло 17 сентября 2019 года. Со сложностью лицензирования и оформления все это затянулось. Событие долгожданное, значимое, праздничное для сельского поселения. Николай Келлер, глава кирилловского сельсовета

Взрослого населения в Кирилловском сельсовете порядка 3500 тысяч человек. И пока кабинет будет работать 2 раза в неделю, в будущем планируется, что прием будет каждый день. Услуги для населения бесплатные. Этим летом кирилловский ФАП перешел из ведения 21-й уфимской больницы под руководство 13-й. Это также сделано для того, чтобы сократить расстояние до других специалистов.

Здесь будет оказываться в первую очередь терапевтическо-стоматологическая помощь. Здесь не будет хирургической помощи, ортопедии. Достаточно более сложные услуги. Тем не менее, если это нужно, можно будет сделать в Шакше. Тоже близко людям. Булат Гарифуллин, главный врач клинической больницы № 13 г. Уфы