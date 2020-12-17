В деревне под Уфой впервые за 13 лет появился стоматологический кабинет

У жителей деревни Кириллово Уфимского района появилась возможность вылечить зубы, не уезжая из населенного пункта. Стоматологический кабинет открылся в местном фельдшерско-акушерском пункте. Благодаря благотворителям закупили современное оборудование и сделали ремонт. Раньше к зубному специалисту приходилось ездить в Уфу. Свой стоматологический кабинет жители просили давно.
Чтобы сделать снимок, нужно будет доехать до Шакши. А вот чтобы вылечить кариес, ехать уже никуда не нужно. Стоматологический кабинет открылся в ФАПе деревни Кириллово. Современная бормашина с подсветкой, стерилизатор инструментов и горячая вода в помещении. Слева от пациента оборудование для ассистента. Процедура, для многих неприятная, прошла быстрее.
ФАП разместился в здании местной администрации. И когда-то здесь уже был стоматкабинет, но закрылся еще 13 лет назад. Удалось привлечь средства спонсоров. Ремонт и закуп оборудования обошелся в 4 миллиона рублей.
Взрослого населения в Кирилловском сельсовете порядка 3500 тысяч человек. И пока кабинет будет работать 2 раза в неделю, в будущем планируется, что прием будет каждый день. Услуги для населения бесплатные. Этим летом кирилловский ФАП перешел из ведения 21-й уфимской больницы под руководство 13-й. Это также сделано для того, чтобы сократить расстояние до других специалистов.
На следующей год свой стоматологический кабинет появится у и детей. В деревне Дорогино школа вошла в республиканскую программу «Взлетай», благодаря которой юное население сможет получить голливудскую улыбку, не уезжая за пределы населенного пункта.