Россия на два года отстранена от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Россия не сможет принять участие в двух грядущих Олимпиадах, а также в чемпионатах мира в ближайшие два года. Решение об отстранении РФ, вынесенное ранее WADA, поддержал спортивный Арбитражный суд.

Причиной такого решения стали изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В течение двух лет спортсмены из России смогут выступать на масштабных соревнованиях только под нейтральным флагом. Кроме того, наша страна не сможет быть хозяйкой международных турниров.