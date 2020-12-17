Россия на два года отстранена от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Россия не сможет принять участие в двух грядущих Олимпиадах, а также в чемпионатах мира в ближайшие два года. Решение об отстранении РФ, вынесенное ранее WADA, поддержал спортивный Арбитражный суд.
Причиной такого решения стали изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В течение двух лет спортсмены из России смогут выступать на масштабных соревнованиях только под нейтральным флагом. Кроме того, наша страна не сможет быть хозяйкой международных турниров.
Добавим, что запрет на проведение турниров касается только чемпионатов мира и Олимпиад. Матчи футбольного Евро-2020 и финала Лиги чемпионов состоятся.