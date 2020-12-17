Матч за звание чемпионки мира с участием шашистки из Уфы переносится из-за спонсора

Матч за звание чемпионки мира по шашкам с участием уфимской спортсменки могут перенести из-за отказа спонсора. Игра между действующей обладательницей мировой шашечной короны уфимкой Тамарой Тансыккужиной и ее соперницей из Польши Наталией Садовска должна была начаться 15 декабря.
Накануне было объявлено об игре, но встреча до сих пор не началась. Причина – невыполнение финансовых условий: один из спонсоров отказался от участия. Сейчас идут переговоры.
Тамара Тансыккужина – действующая чемпионка мира. Выигрывала титул в 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2019 годах. Трехкратная обладательница Кубка Мира. Наталия Садовска – чемпионка мира 2016, 2018.