Матч за звание чемпионки мира с участием шашистки из Уфы переносится из-за спонсора

Матч за звание чемпионки мира по шашкам с участием уфимской спортсменки могут перенести из-за отказа спонсора. Игра между действующей обладательницей мировой шашечной короны уфимкой Тамарой Тансыккужиной и ее соперницей из Польши Наталией Садовска должна была начаться 15 декабря.

Накануне было объявлено об игре, но встреча до сих пор не началась. Причина – невыполнение финансовых условий: один из спонсоров отказался от участия. Сейчас идут переговоры.