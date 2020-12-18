В Башкирии дотла сгорели две машины: есть пострадавший

Вчера, 17 декабря, в Бураевском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Nissan Primera, после чего произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Авария произошла на 136 км автодороги Уфа-Янаул. За рулем "четырнадцатой" находился 18-летний парень, а иномаркой управлял 47-летний житель Бирска.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил различные травмы. Его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.
Фото: ГИБДД по РБ.