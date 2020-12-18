Убивший жену на глазах детей уроженец Башкирии проходит психиатрическую экспертизу

Уроженец Башкирии, который жестоко расправился со своей супругой на глазах детей, проходит психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает газета «На земле Салавата», ссылаясь на СКР по Челябинской области.

Напомним, вопиющий случай произошел 29 июля в Саткинском районе. Супружеская пара из Белокатайского района ехала в стоматологию, и по дороге между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина остановил автомобиль и начал наносить своей жене ножевые ранения. Все это происходило на глазах детей.