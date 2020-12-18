Может находиться в Башкирии: в Татарстане пропала 47-летняя женщина

В Татарстане при загадочных обстоятельствах пропала 47-летняя Ирина Гадиятуллина. Ее местонахождение остается неизвестным с 17 февраля. По информации волонтеров, женщина может находиться в Башкирии.
Приметы Ирины: худощавая, рост около 150 см, русые волосы, зеленые глаза. Особые приметы: имеется шрам на губе. В день исчезновения она была одета в пальто фиолетового цвета и черные сапоги.
Поисками пропавшей без вести женщины занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (927) 460-83-77, 8 (800) 700-54-52 или 02.