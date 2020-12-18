Жуткое ДТП в Башкирии унесло жизнь студента-первокурсника

Во вторник, 15 декабря, около села Агиртамак в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 20-летнего студента-первокурсника. Юноша был пассажиром отечественной "четырнадцатой", которая выехала в кювет, после чего протаранила столб. Удар пришелся на сторону, где сидел молодой человек.

Как сообщает КП-Уфа, за рулем легковушки находился 19-летний водитель, а справа от него сидел приятель. Известно, что они учились в одном техникуме.

По предварительной версии, водитель "четырнадцатой