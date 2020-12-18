В Уфе завершился региональный этап WorldSkills Russia по компетенции «Пожарная безопасность»

В Уфе завершается третий этап республиканского чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Пожарная безопасность». Шесть команд сражались за победу в течение трех дней. За соблюдением участниками техники безопасности следили опытные эксперты.
Конкурсанты – студенты и школьники образовательных учреждений республики. Им нужно было подняться по штурмовой лестнице на третий этаж учебной башни, побывать в теплодымокамере. Участникам предстояло также проявить себя в экстремальных ситуациях, показать навыки оказания первой помощи. Результаты озвучат 21 декабря. Победители примут участие в финале национального чемпионата. Он пройдет в Башкортостане в 2021 году.