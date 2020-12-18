В Уфе завершился региональный этап WorldSkills Russia по компетенции «Пожарная безопасность»

В Уфе завершается третий этап республиканского чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Пожарная безопасность». Шесть команд сражались за победу в течение трех дней. За соблюдением участниками техники безопасности следили опытные эксперты.

Проходит третий этап. На этом модуле мы отрабатываем действия по тушению в задымленном помещении. Все участники проходят стабильно, думаю, мы достойно подготовим команду к финалу.

Компетенция играет большую роль, данная профессия будет всегда востребована. Стандарты WorldSkills подразумевают, что мы развиваем компетенции в профессии.

Конкурсанты – студенты и школьники образовательных учреждений республики. Им нужно было подняться по штурмовой лестнице на третий этаж учебной башни, побывать в теплодымокамере. Участникам предстояло также проявить себя в экстремальных ситуациях, показать навыки оказания первой помощи. Результаты озвучат 21 декабря. Победители примут участие в финале национального чемпионата. Он пройдет в Башкортостане в 2021 году.