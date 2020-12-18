В Уфе коронавирус унёс жизни целой семьи

В Уфе из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла целая семья. В течение нескольких дней один за другим отец, дочь и её супруг скончались из-за серьёзных осложнений. Трагедией поделилось сообщество «Демчане».
7 ноября коронавирус унёс жизнь 52-летней акушерки женской консультации поликлиники №47. Близкие отзываются о женщине только добрыми словами.
Через 5 дней осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, унесли жизнь 78-летнего отца акушерки. При жизни пенсионер бы заслуженным нефтяником Башкирии.
25 ноября, через 2 недели после смерти женщины, ушёл из жизни её 68-летний супруг. Они вместе лежали в больнице, но, к сожалению, врачи не смогли помочь пациентам. К слову, возлюбленные прожили вместе 20 лет, но супругами стали совсем недавно, только 3 октября.
Фото: demchane