В Уфе коронавирус унёс жизни целой семьи

В Уфе из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла целая семья. В течение нескольких дней один за другим отец, дочь и её супруг скончались из-за серьёзных осложнений. Трагедией поделилось сообщество «Демчане».

7 ноября коронавирус унёс жизнь 52-летней акушерки женской консультации поликлиники №47. Близкие отзываются о женщине только добрыми словами.

Она всегда и во всём старалась помочь, любила свою работу и отдавала ей всю себя. Любящая мать, бабушка, дочь, сестра, жена и очень хороший друг. COVID-19 не пощадил её, а она очень хотела жить.

близкие погибшей

Через 5 дней осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, унесли жизнь 78-летнего отца акушерки. При жизни пенсионер бы заслуженным нефтяником Башкирии.

25 ноября, через 2 недели после смерти женщины, ушёл из жизни её 68-летний супруг. Они вместе лежали в больнице, но, к сожалению, врачи не смогли помочь пациентам. К слову, возлюбленные прожили вместе 20 лет, но супругами стали совсем недавно, только 3 октября.

Фото: demchane